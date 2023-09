FIA verwarnt Helmut Marko, Toto Wolff entschuldigt sich

Der Satz wurde von Fans der Formel 1 weltweit, vor allem in der Heimat von Pérez, und Beteiligten als rassistisch aufgefasst. "Es ist nicht nur das, was gesagt wurde, sondern es ist die Einstellung, dass man so etwas überhaupt sagen kann, und das hat keinen Platz in der Formel 1", bezog auch Toto Wolff in Singapur klar Stellung.