Sieben außergewöhnliche Männer, die die Formel 1 geprägt haben

Der Lebensretter: 1978 wurde der Neurochirurg aus Liverpool von Bernie Ecclestone in die Formel 1 geholt, wo er bis 2004 Chefarzt war. Watkins saß bei 424 Grands Prix im Medical Car, unermüdlich trieb er in dieser Zeit die Sicherheitsstandards nach oben. „Es gibt doch nichts Besseres, als wenn ein junger, netter Bursche heil aus einem völlig verbeulten Wrack steigt“, sagte Watkins einmal. Der Rennarzt war stets als erster beim Verunglückten. Mika Häkkinen rettete er das Leben, als der Finne 1995 in Australien schwer verunfallte. „Wir holten ihn aus dem Wagen, und ich musste noch an der Strecke einen Luftröhrenschnitt machen.“ Nicht mehr helfen konnte Watkins, als sein Freund Ayrton Senna 1994 in Imola verunglückte. „Ich nahm ihm den Helm ab und sah in seine Augen ... da wusste ich, dass er es nicht überleben würde.“ Watkins, den viele „Professor Sid“ nannten, starb 2012 im 85. Lebensjahr.

