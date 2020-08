Protestwelle droht: In der Formel 1 fliegen die Fetzen

In der Plagiatsaffäre um Racing Point rollt eine Protestwelle, Branchenprimus Mercedes sieht sich in den Verhandlungen um den künftigen Grundlagenvertrag in der Opferrolle: Das eigentlich als harmonische Formel-1-Familienfeier geplante Jubiläumswochenende in Silverstone zur Erinnerung an 70 Jahre Grand-Prix-Geschichte ist außer Kontrolle geraten.

„Das ist wie bei einem Eisberg, im Moment handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs“, befand Sebastian Vettels Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Eigentlich sprach er nur von der Racing-Point-Affäre - man konnte die Aussage des Schweizers aber auch auf den entfesselten Streit an vielen Fronten in der Formel 1 beziehen.