Formel 1: Von 5.127 Corona-Tests in Silverstone nur einer positiv

Die Corona-Testreihe in der Formel 1 vor dem zweiten Grand Prix in Großbritannien ist bis auf den Fall Sergio Perez ohne positiven Befund geblieben. Vor dem nächsten Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1 und Sky) in Silverstone wurden laut Angaben der Rennserie insgesamt 5.127 Tests bei Fahrern, Teammitgliedern und weiteren Mitarbeitern durchgeführt.

Vergangene Woche vor dem ersten Silverstone-Rennen waren bereits 3.909 Testungen erfolgt, ein positiver Befund lag auch damals beim Mexikaner Perez vor. Die Formel 1 gibt wöchentlich die Ergebnisse der Corona-Tests bei allen Beteiligten bekannt. Alle Menschen mit Zugang zur Rennstrecke müssen sich mindestens alle fünf Tage einem Test unterziehen. Zuschauer sind bei den Grands Prix vorerst nicht zugelassen.