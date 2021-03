ServusTV-Experte Hülkenberg: "Die Saison ist unberechenbar"

... seine Hoffnungen Ich möchte im Orbit der Formel 1 bleiben und meine Möglichkeiten nutzen. Vielleicht geht ja 2022 für mich noch etwas. „Hükenback 1“ und „Hülkenback 2“ gab’s ja schon.

... Können Eine schnelle Rundenzeit ist immer ein Zusammenspiel aus Auto und Fahrer. Es ist aber kein Geheimnis, dass das Auto noch mehr Gewicht hat. Andererseits würde Mercedes ohne Lewis Hamilton nicht so einfach alle Titel abholen. Je schwerer eine Strecke ist, desto eher erkennt man die Klasse des Fahrers.

... Fitness Nach der Winterpause ist es immer mühsam. Ich könnte zwar sofort fahren, aber ich würde es am nächsten Tag spüren.

... Prognosen Ich gehe davon aus, dass Mercedes vorne bleibt. Vielleicht ist Red Bull näher gekommen, hoffentlich hat Ferrari aufgeholt. Interessant sind jedenfalls einige neue Fahrerpaarungen: Pérez und Verstappen bei Red Bull, Leclerc und Sainz bei Ferrari und natürlich Stroll und Vettel bei Aston Martin. Ich bin gespannt, ob sich Vettel dort beweisen kann.

... Mick Schumacher Er hat als Rookie einiges vor der Brust. Es wird kein einfacher Job bei Haas, das Auto ist nicht super konkurrenzfähig. Er muss jetzt Leistung bringen. Die Formel 1 ist kein Wunschkonzert.

... Spannung Die Aerodynamik macht den Sport technisch so faszinierend und so schnell. Sie ist aber auch der Grund dafür, weshalb die Autos so statisch aussehen und weshalb das Überholen oft sehr schwer ist. Aber ich finde, 2020 war jedes dritte oder vierte Rennen ein Kracher. Das ist okay. Auch nicht jedes Fußballspiel ist spannend.

... seine Expertise Es kommt immer auf die Art der Kritik an. Jeder Mensch macht Fehler, auch Formel-1-Fahrer machen welche. Ich werde versuchen, das fair zu beschreiben. Als guter Fahrer mit Selbstvertrauen steht man da drüber.