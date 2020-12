Vettel vermisst Michael Schumachers Rat, will Micks Mentor sein

In seinen Frustjahren bei Ferrari hat Sebastian Vettel oft den Rat von Michael Schumacher vermisst. Nun will der viermalige Weltmeister ein Mentor für Schumacher-Sohn Mick beim Einstieg in die Formel 1 sein. "Es ist mit Sicherheit kein einfacher Schritt und wird schwer, aber ich bin da, wenn ich mit irgendeinem Rat zur Seite stehen kann und wenn er Hilfe braucht", sagte der 33-Jährige vor seiner vorletzten Ausfahrt im Ferrari in Bahrain am Sonntag.

In einer an guten Nachrichten für ihn armen Saison freue er sich "mega" über den Aufstieg seines Landsmanns Mick Schumacher, versicherte der Deutsche. "Mick ist ein super Kerl und wir verstehen uns extrem gut", sagte Vettel. Schumacher, dessen Aufstieg ins Haas-Team zur neuen Saison in dieser Woche verkündet worden war, hatte schon vor einiger Zeit gesagt: "Ich glaube, was mein Papa für Sebastian war, ist Sebastian für mich."