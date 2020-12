Grosjean verpasst letztes Rennen: Jetzt droht das Karriereende

Am Sonntag vor einer Woche sah Romain Grosjean bei seinem schrecklichen Unfall in Bahrain dem Tod ins Auge. Wie durch ein Wunder kam der Franzose mit Verbrennungen an den Händen und am Knöchel davon. Das zweite Rennen in Bahrain musste er auslassen. Seit Sonntag ist auch fix, dass der 34-Jährige auch sein letztes Rennen am 13. Dezember in Abu Dhabi nicht bestreiten wird können.

"Ich habe viel mit den Ärzten gesprochen, aber für meine Gesundheit und für meine Sicherheit ist es besser, nicht in Abu Dhabi zu fahren", sagte Grosjean in einer Video-Botschaft. „Es ist eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens, aber auch eine meiner weisesten.“

Sein Vertrag mit dem Haas-Team läuft am Ende der Saison aus. Somit dürfte die Formel-1-Karriere von Grosjean zu Ende sein.