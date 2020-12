Bahrain: Pole an Bottas, Russell glänzt als Hamilton-Ersatz

"Ich habe in der kurzen Zeit so viel lernen müssen“, sagte Russell, der erstmals ein Live-Interview nach einem Qualifying geben durfte. „Ich musste mich an das Auto gewöhnen, an den Sitz. Dieser Mercedes fährt sich ganz anders als der Williams.“ Vor dem heutigen Rennen beschäftigt Russell nur ein Luxus-Problem: „Für mich ist das schwierig: Ich fahre zum ersten Mal von vorne weg. Es ist ungewohnt, dass keiner vor mir steht.“

Herausforderer Red Bull

Als einziges Top-Team werden die Mercedes-Piloten mit den Medium-Reifen ins Rennen gehen. „Eine super Strategie“, sagt zumindest Pole-Setter Bottas. „Das Rennen könnte ganz spaßig werden.“

Potenzieller Spaßverderber ist Max Verstappen: Dem Red-Bull-Piloten fehlten nur 56 Hundertstelsekunden auf Bottas. „Ich habe alles versucht“, sagte der Niederländer. „Im Rennen haben wir nichts zu verlieren.“

Positiv überraschte Charles Leclerc: Der Monegasse stellte den untermotorisierten Ferrari auf Startplatz vier. Sein Teamkollege Sebastian Vettel erlebte hingegen einmal mehr ein Debakel. Der Deutsche kam nur auf Rang 13. Zum 13. Mal in Serie verpasste er das Q3 der zehn Schnellsten.

Zwei Piloten gaben ihr Debüt in einem Qualifying für die Formel 1: Bei Williams vertrat Jack Aitken den von Mercedes ausgeliehenen Russell. Der 25-jährige Sohn einer Südkoreanerin und eines Schotten fährt mit britischer Lizenz – und das recht ordentlich. Als 18. fehlte ihm nur eine Zehntelsekunde auf seinen Teamkollegen Nicholas Latifi.