Saisonstart der Formel 1: Delle bei Ferrari und rasender Verstappen

Rennkalender

Erstmals stehen 23 Grands Prix auf dem Programm. Mit Spannung wird die Rückkehr nach Las Vegas erwartet, wo am 19. November über den berühmten Strip gefahren wird. Katar ist nun auf mindestens zehn Jahre fixer Bestandteil der Formel 1, die in diesem Jahr die Anzahl der Sprintrennen auf sechs verdoppelt hat. Eines dieser Kurz-Rennen am Samstag, bei denen die Startaufstellung ermittelt wird, gibt es auch am ersten Juli-Wochenende in Spielberg.