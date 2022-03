"Rote Euphorie": Medien feiern Ferrari nach Doppelsieg in Bahrain

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Ferrari ist wieder da: Pole-Position, Sieg, schnellste Rennrunde f├╝r Charles Leclerc. Kurz hinter dem Monegassen schoss Teamkollege Carlos Sainz jr. als Zweiter ins Ziel des Gro├čen Preises von Bahrain am Sonntag. Da sangen sie, die Roten, Arm in Arm zur Hymne Italiens. 2019 f├╝hlte die Scuderia zuletzt so ein Gl├╝cksgef├╝hl: "Wir sind wieder da nach zwei harten Jahren", rief Leclerc seinem Team und der Welt zu, als sei endlich wieder ein wunderbares M├Ąrchen aus Tausend und einer Nacht unter dem arabischen Nachthimmel erz├Ąhlt worden."

Frankfurter Rundschau: "Leclerc macht Ferrari froh. Max Verstappen steuerte seinen Red Bull verzweifelt zur├╝ck in die Garage, Lewis Hamilton gratulierte mit einem L├Ącheln dem Triumph-Duo in der roten Sieges-G├Âttin. Mit einem Doppelerfolg durch Charles Leclerc und Carlos Sainz hat Ferrari f├╝r einen packenden Auftakt in die lange Formel-1-Saison gesorgt. Lautstark sangen die jubelnden Mechaniker die italienische Hymne - 910 Tage hatten sie darauf warten m├╝ssen."