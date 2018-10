Robert Wickens: "Habe nie härter für etwas gearbeitet"

Am 19. August verunglückte Robert Wickens auf dem Pocono Raceway in den USA schwer - bei dem Horrorcrash erlitt der kanadische IndyCar-Pilot schwere Verletzungen an der Wirbelsäule, den Beinen und Armen. Nachdem zunächst noch sein Team Schmidt Peterson Motorsports Updates zu seinem Gesundheitszustand veröffentlichte, ist Wickens seit seiner Verlegung in die Rehabilitation nach Indianapolis selbst wieder in den sozialen Medien aktiv.

In einer Reihe von Videos machte der Kanadier seinen Fans Mut, dass seine Genesung gut voranschreitet. Am Freitag stellte der 29-Jährige erstmals klar, wie es wirklich um ihn steht.