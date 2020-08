Renault erbost und fordert höheren Punkteabzug für Racing Point

"Es hat keinen Rabatt für Renault gegeben, also wüsste ich nicht, warum es einen Rabatt für Racing Point geben sollte. Es sollten alle Punkte sein in allen Rennen, wo wir protestiert haben", sagte Abiteboul. Renault hatte seit dem zweiten Grand Prix in Spielberg im Juli immer Protest gegen den Konkurrenten eingelegt.

Trotz Abzug vor Renault

Hintergrund des Streits ist, dass Racing Point beim Designprozess der Bremsschächte des aktuellen Rennwagens die sportlichen Regeln des Automobil-Weltverbands (FIA) verletzt haben soll. Die Teile seien direkte, plumpe Kopien der Komponenten von Branchenführer Mercedes, so der Vorwurf.

Die FIA-Stewards stellten demgemäß tatsächlich einen Verstoß gegen die Regularien fest, erlaubten Racing Point aber, die Saison mit den beanstandeten Bremsschächten fortzusetzen. Auch die individuellen WM-Punkte der Racing-Point-Fahrer Lance Stroll, Sergio Perez und Ersatzmann Hülkenberg blieben unangetastet, was Renault überhaupt nicht schmeckte.

Mit dem Punkteabzug hat Racing Point in der laufenden Saison in fünf Rennen 41 Zähler herausgefahren und liegt trotzdem noch fünf Punkte vor Renault an der fünften Stelle der Konstrukteurswertung. In der Fahrerwertung sind die Racing-Point-Akteure Stroll und Perez direkt vor dem Renault-Duo Ricciardo und Esteban Ocon platziert.

Neben Renault hat auch Ferrari gegen die Entscheidung der Stewards Protest eingelegt - und Racing Point selbst, allerdings vom konträren Standpunkt aus. Das Team bringt vor, nichts falsch gemacht zu haben, und fordert die Rücknahme der Strafe.