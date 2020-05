Red Bull will Rallye wachküssen

Es handelt sich um den Polo R WRC – eine Bestie, mit der der deutsche Konzern erstmals als Hersteller an der Rallye-WM teilnehmen wird. Der Startschuss für die Raserei fällt am Mittwoch mit dem WM-Lauf in und um Monte Carlo.

Das Engagement der Wolfsburger überrascht. In einer Phase, in der das Interesse schwand und Hersteller wie Ford die finanziellen Belastungen eines Werksteams nicht mehr stemmen wollten, kündigte VW den Einstieg an.

Hoffnung in der angeschlagenen Szene macht auch der Sponsorenpartner des Volkswagen-Projekts: Red Bull. In den vergangenen Jahren beschleunigte der Konzern Citroën mit Sébastien Loeb. Da der Rekordweltmeister heuer nur bei ausgewählten Läufen antreten wird, startet Volkswagen mit den vielversprechenden Fahrern Sébastien Ogier und Jari-Matti Latvala in der Rolle des Mitfavoriten.