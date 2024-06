Grünes Licht: Motorrad-Highlight auf dem Red Bull Ring bis 2030 gesichert

Die Elite der MotoGP und der anderen Straßenmotorrad-Klassen wird zumindest bis 2030 für den Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring in Spielberg gastieren . Carmelo Ezpeleta , Geschäftsführer von Rechteinhaber Dorna Sports , und Red-Bull-Boss Mark Mateschitz haben laut Aussendung die Verlängerung des Vertrags um fünf Jahre fixiert. 2019 war die Kooperation bis 2025 fixiert worden.

Die Auflage der WM-Rennen 2024 in MotoGP, Moto2 und Moto3 ist für 16. bis 18. August angesetzt.

Über eine Million MotoGP-Fans seit 2016

Traditionell im August zieht es hunderttausende Fans an den Red Bull Ring, wo sie ihre Leidenschaft für den Motorrad-Rennsport feiern – weit über eine Million waren es seit 2016 allein an den MotoGP-Wochenenden. Diese am Spielberg gestartete Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt. Im Vorfeld des diesjährigen Österreich-Grand-Prix unterzeichneten CEO Carmelo Ezpeleta und Mark Mateschitz die Vertragsverlängerung bis 2030.