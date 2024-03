Insider: Red Bull wollte Christian Horner bereits Anfang Februar kündigen

Der Skandal rund um Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist um einen Aufreger reicher. Nach den bereits veröffentlichen Chats Horners mit einer Mitarbeiterin, tauchten im Magazin Business F1 neue brisante Details auf. Demnach hat Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff bereits am 2. Februar die Entscheidung getroffen, den Briten vorzeitig zu kündigen. Berufen hätte sich Red Bull dabei auf "gesundheitliche Gründe". Horner wurde daraufhin informiert und schaltete im Zuge dessen seine Anwälte ein. Diese beharrten auf die Vertragsklausel einer unabhängigen Untersuchung für den 50-Jährigen.

Mintzlaff sei entsetzt über das Verhalten Horners gewesen, hat der Untersuchung aber zugestimmt, da er der Meinung war, dass die Beweislage der Untersuchung ohnehin zu Ungunsten Horners ausfallen würde. Die Unabhängigkeit der Untersuchung lässt allerdings Zweifel über. Demnach soll der thailändische Yoovidhya-Clan, seinerseits Mehrheitseigentümer der Red Bull GmbH, unbedingt an Horner festhalten wollen. Milliardär Chalerm Yoovidhya reiste mit seiner Gattin am Wochenende sogar nach Bahrain. Dies kann durchaus als ein Zeichen betrachtet werden, besucht der Thailänder in der Regel kaum ein Rennen.