Rallye Dakar: Walkners gelungener Ritt durch die Wüste

Die Frauen

Elfmal hat Laia Sanz die Dakar mit dem Motorrad bewältigt. Heuer war die Spanierin erstmals mit einem Auto unterwegs und wurde 23. Zum ersten Mal am Start waren zwei Frauen aus Saudi-Arabien in T3-Buggys. Dania Akeel wurde in dieser Klasse Achte, Mashael al-Obaidan belegte Rang 17 unter 37 Fahrern, die das Ziel sahen.

Der Unfall

Am Schlusstag gab es noch eine traurige Nachricht – ein 20-jähriger Franzose kam bei einem Unfall ums Leben. Der Mechaniker starb auf einer Verbindungsstraße nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen. Für Frankreich war es bereits die zweite schockierende Nachricht im Zusammenhang mit dem Sportereignis. Vor Beginn der Rallye war der französische Fahrer Philippe Boutron bei einer Explosion an einem Fahrzeug seines Teams Sodicars Racing schwer am Bein verletzt worden. Ein Zusammenhang mit Terrorismus ist nicht ausgeschlossen.