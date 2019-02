Räikkönens Ratschlag an Leclerc: "Halt dich raus"

Kimi Räikkönen hat seinem Nachfolger bei Ferrari Tipps für eine optimale Zeit bei der Scuderia gegeben. Charles Leclerc, der neue Teamkollege des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel, solle sich einfach nur darauf konzentrieren, wofür er angestellt wurde und sich aus Vielem raushalten.

"Wissen Sie, es ist ein spezieller Ort. Manchmal ein bisschen durcheinander, aber so war es schon immer. Es ist einfacher, sich aus vielen Dingen rauszuhalten", sagte Räikkönen dem Internetportal motorsport.com zu Ferrari. Man solle einfach machen, was einem aufgetragen werde, riet der 39-jährige Finne dem 18 Jahre jüngeren Monegassen. Da Leclerc die Leute aber schon kenne und mit ihnen gearbeitet habe, sollte es glattgehen, vermutete Räikkönen.

Erste Alfa-Romeo-Ausfahrt

Sein Nachfolger stammt aus der Talentschmiede der Scuderia und wechselte von Sauber zu Ferrari. Räikkönen, der noch immer der letzte Ferrari-Weltmeister (2007) ist, fährt dafür in der kommenden Saison für das nun Alfa Romeo heißende Team aus Hinwil in der Schweiz. Auf der Ferrari-Teststrecke in Fiorano absolvierte Räikkönen am Donnerstag den ersten Shakedown im neuen Alfa-Romeo-Boliden, der offiziell erst am Montag präsentiert wird.