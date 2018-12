Räikkönen sorgt auf FIA-Weltmeistergala für Lacher

Kimi Räikkönen mag in der Formel-1-Gesamtwertung 2018 nur die dritte Geige hinter Weltmeister Lewis Hamilton und Sebastian Vettel gespielt haben - bei der FIA-Preisverleihung in St. Petersburg am Freitagabend stahl der Finne seinen beiden Kontrahenten dafür die Schau, wenn auch unbeabsichtigt. Der 39-Jährige, der nächste Saison von Ferrari zu Alfa-Romeo-Sauber wechselt, hatte dem russischen Vodka sichtlich mehr Beachtung geschenkt als dem Geschehen auf der Bühne.