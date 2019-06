Pro & Contra: Ist Sebastian Vettel ein großer Formel-1-Pilot?

Er ist der Mann der Stunde in der Formel 1. Zwar führt Sebastian Vettel weder die Formel-1-Weltmeisterschaft an, noch darf sich der Deutsche in seinem Ferrari große Chancen auf den Sieg beim Großen Preis von Frankreich am Sonntag ausrechnen.

Der 31-Jährige bleibt zudem weiter sieglos in der Saison 2019. Die Rennkommissare bestätigten am Freitag in Le Castellet die Strafe, die Vettel den Sieg in Kanada vor zwei Wochen gekostet hatte. Das von seinem Rennstall vorgelegte Beweismaterial sei nicht ausreichend für eine Aufhebung der Zeitstrafe, hieß es in der Begründung.