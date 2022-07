Dementsprechend gespannt darf man sein, ob Carlos Sainz, der Sohn der gleichnamigen Rallye-Legende, im Rennen am Sonntag Druck machen darf auf Leclerc, der von Startplatz drei ins Rennen gehen wird. Zwischen den beiden Ferrari-Männern hat sich Weltmeister Max Verstappen positioniert. Der Niederländer hat in der WM-Wertung bereits 49 Punkte Vorsprung auf Leclerc. Will Ferrari das große WM-Rennen nicht schon zur Saisonmitte aus den Augen verlieren, sind weitere Punkteverluste kaum hinnehmbar.

Turbulentes Rennen erwartet

Das Rennen in Silverstone gilt als richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf. Bis auf Alpha Tauri haben alle Teams umfangreiche Umbauten an ihren Autos in England präsentiert. Am fleißigsten war der Williams-Rennstall, der seinen Boliden an zwölf Bereichen verändert hat. Die Updates dürften sich ausgezahlt haben: Der Kanadier Nicholas Latifi fuhr prompt in die Top 10. Garantie für WM-Punkte ist das dennoch eher keine. Denn auch für den Rennsonntag sind Schauer angekündigt. Es dürfte also erneut turbulent zugehen.