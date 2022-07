2014 musste sich Ecclestone in Deutschland vor Gericht verantworten. Dem Mister Formel 1 wurden Anstiftung zur Untreue und Bestechung in besonders schwerem Fall vorgeworfen. Ecclestone löste das Problem auf seine Art. Er zahlte 100 Millionen Euro und meinte danach: „Es ist erledigt und abgehakt, also ist alles in Ordnung. Ich bin zufrieden.“

Überhaupt seine Statements. Bernie Ecclestone schaffte es mit großer Regelmäßigkeit und noch größerer Treffsicherheit einen Blödsinn zu verzapfen und Sachen von sich zu geben, die einen nur kopfschüttelnd zurücklassen.