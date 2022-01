Premiere bei der Rallye Dakar: Saudische Frauen rasen in der Wüste

Mit Mashael al-Obaidan und Dania Akeel fahren gleich zwei Frauen aus Saudi-Arabien in T3-Buggys durch die Wüste. Dabei dürfen in Saudi-Arabien Frauen erst seit 2018 überhaupt Auto fahren. „Ich hatte vorher immer jemanden, der mich, wohin ich wollte, gefahren hat“, erklärte die Frau aus Dschidda. „Aber es ist eine neue Freiheit, nun dafür nicht an eine andere Person gebunden zu sein.“