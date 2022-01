Verletzter Fahrer bei der Rallye Dakar nach einem Anschlag?

In den Reisehinweisen auf seiner Website rief das französische Außenministerium nach der „Explosion“ ebenfalls zu „maximaler Wachsamkeit“ auf und betonte, dass „die Hypothese eines kriminellen Akts nicht ausgeschlossen“ sei.

Fußball-Präsident betroffen

Rennleiter David Castera erklärte in einem Interview mit französischen Medien, dass es sich bei dem Fahrer um den 61-jährigen Philippe Boutron handelte. Dieser nahm bereits das neunte Mal an der Rallye teil und ist Präsident eines französischen Fußballvereins in der dritten Liga.