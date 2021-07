Poleposition für Max Verstappen beim Grand Prix von Österreich

Die Stimmung ist großartig rund um den Red Bull Ring. Die Masken sind gefallen, die zu Campingplätzen umfunktionierten Wiesen besser gebucht als 2019, die Tribünen (fast) voll besetzt, vor allem von in Orange gekleideten Verstappen-Fans.

Und die Niederländer durften auch am Samstag jubeln. Wie in der Woche zuvor holte ihr Max Verstappen die Poleposition für den Grand Prix von Österreich am Sonntag (15.00/live ORF1, ServusTV, Sky). "Zwei Mal in Folge die Pole ist natürlich ein tolles Gefühl", sagte Verstappen. "Jetzt hoffe ich, dass wir morgen wieder ähnlich erfolgreich sein werden, wie letzte Woche."