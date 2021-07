Formel-1-Star Alonso: "Wenn man jung ist, ist man aggressiver"

Fernando Alonso kommt ins Schwärmen, wenn er über die Vielfalt das Motorsports spricht. 320 Rennen in der Formel 1 ist der Spanier gefahren, jedes zehnte davon hat er gewonnen. Er ist zweifacher Weltmeister und beendete die Rallye Dakar im Vorjahr bei seiner Premiere auf Rang 13. Sein sportlicher Traum ist die „Triple Crown“. Nach Siegen in Monte Carlo und bei den 24 Stunden von Le Mans fehlt Alonso dazu nur noch der Triumph beim Indy 500. Im Jahr 2017 war er in Indianapolis 27 Runden lang in Führung gelegen, dann stoppte ihn ein Motorschaden.