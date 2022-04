Poleposition für Formel-1-Star Verstappen im Ferrari-Land

Auf der Strecke, die den Namen des legendären Firmengründers und den seines Sohnes trägt, erwarten die Fans nichts anderes als einen Heimsieg. „Wir kommen nach Hause, Tifosi“, twitterte Ferrari. Fast 100.000 werden dieses Wochenende erwartet.

Gerhard Berger kennt die Euphorie in Italien, besonders nach einem Sieg: Der 62-jährige Tiroler gewann 1988 in Monza. „Es ist das höchste der Gefühle, wenn man als Ferrari-Pilot hier mit Siegchancen fahren kann. Den Druck spürt man als Fahrer gar nicht so, wenn man so gut unterwegs ist. Nur wenn es nicht läuft, ist der Druck sehr groß.“

31 Jahre später machte es ihm Charles Leclerc nach. Der Sieg 2019 in Monza war der zweite Formel-1-Erfolg des Monegassen. Bis zum dritten musste er lange warten: Ferrari steckte in einer Sackgasse. Erst die neuen Regeln für diese Saison sorgten für eine 180-Grad-Wendung und Leclerc-Siege in Bahrain und Australien.