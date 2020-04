Philipp Eng: Der womöglich beste Rennfahrer in allen Welten

Ist das virtuelle Rennfahren für Sie Spaß oder Training?

Das SimRacing macht mich auch auf der Rennstrecke zu einem besseren Fahrer. Man lernt sehr viel über das Setup. Ich habe auch viel mehr Zeit, neue Dinge auszuprobieren. Für mich zählt aber vor allem, dass ich ein extrem wettkampforientierter und ehrgeiziger Typ bin. Und den Wettkampf habe ich auch im SimRacing zu hundert Prozent. Ich bin zuletzt ein virtuelles Rennen am Nürburgring gefahren. Meine Partner in dem Langstreckenrennen waren zwei Sim-Profis, aber der echte Rennfahrer hat das Qualifying und den Start absolvieren müssen. Mir ist die Pumpe ordentlich gegangen, mein Betriebszustand war wie vor einem echten Rennen.

Denn bei diesem Rennen hätte man auch durch einen Unfall ausscheiden können?

Genau. Wir sind auf der Plattform iRacing gefahren. Das ist eine echte Simulation und im Gegensatz zu „F1 2019“ kein Spiel. Dieses ist von der Formel 1 offiziell lizenziert und muss sich am freien Markt gut verkaufen. Ein Profi muss damit ebenso zurecht kommen, wie mein Nachbar, der noch mit dem Controller fährt. iRacing ist auf einer ganz anderen Ebene. Dort haben sich die Hersteller zum Beispiel zwei Tage lang den Nürburgring gemietet und die Strecke bis zur kleinsten Bodenwelle exakt vermessen und in die Simulation übertragen. Beim Boxenstopp wird simuliert, wie schnell das Benzin in das Auto fließt. Und wenn ich an die Mauer fahre, ist die Fahrt ziemlich sicher vorbei.

Sind die Simulator-Profis schneller als Sie?

Hundertprozentig. Was die leisten, ist beeindruckend. Sie trainieren viel und müssen sich auch viel mit der Renntaktik beschäftigen. Einige davon können von diesem Job leben.