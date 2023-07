Perfektionist Max Verstappen gewann trotz Strafe auch in Belgien

Doch Verstappen lässt sich nicht bremsen - und er hatte Recht damit. Den Rest des Feldes degradierte er zu Statisten, überlegen gewann er seinen 45. Grand Prix in seiner Karriere, den bereits zehnten in dieser Saison. Nur bei zwei Rennen stand er heuer nicht ganz oben - in Saudi-Arabien und in Baku gewann Pérez.

Die Formel 1 verabschiedet sich in die vierwöchige Sommerpause. Weiter geht es mit Verstappens Heimrennen in Zandvoort am 27. August.