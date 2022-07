Paukenschlag in der Formel 1: Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hört auf

Groß war die Hoffnung beim Formel-1-Team Aston Martin, dass Sebastian Vettel seinen am Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag verlängert - doch darauf wird nichts. Der 35-jährige Deutsche wird seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison beenden, wie er am Donnerstagmittag vor dem Grand Prix von Ungarn in Mogyorod mitteilte.

„Ich hoffe sehr, dass er bei uns bleibt. Die nächsten Woche werden es zeigen. Er muss sich entscheiden“, sagte Teamchef Mike Krack im am Mittwoch veröffentlichten Podcast „Beyond The Grid“ der Motorsport-Königsklasse. „Wir wissen ganz genau, was für einen Diamanten wir da haben“, sagte der Luxemburger weiter. „Er hat noch Jahre vor sich, in denen er erfolgreich sein kann, falls er ein Auto hat, das es drauf hat“. Aktuell habe Vettel so ein Auto aber nicht.