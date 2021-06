Nur Verstappen kann mit den Mercedes-Piloten mithalten

Mit vier Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton führt Max Verstappen die Weltmeisterschaft an. Und es scheint, als könnte sich das Duell am Sonntag (15 Uhr/ live ServusTV, Sky) weiter zuspitzen. Denn Verstappen fuhr im Training am Freitag die Tagesbestzeit. Der Niederländer verwies in seinem Red Bull das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton auf die Plätze zwei und drei. „Das war nicht schlecht, oder?“, freute er sich am Boxenfunk, und sein Teamchef Christian Horner sprach von einem ermutigenden Zeichen. „Man konnte hören, dass Max mit dem Auto zufriedener ist.“