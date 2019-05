Niki Lauda: Ein Phänomen, das nix zu verschenken hatte

Neun von zehn Österreichern gaben zuletzt in einer Umfrage an, sein Gesicht zu kennen. Kein Prominenter des Landes erreichte ähnliche Bekanntheitswerte. Bereits zu Lebzeiten ist der Wiener in den Legendenstatus gewechselt, beziehungsweise gedrängt worden.

Das Ausmaß der Anteilnahme – vor allem auch international – nach seinem Ableben überraschte einige dann dennoch. „Die Größe der Person Lauda zeigte sich am deutlichsten am Dienstagabend, als sowohl Österreichs Bundespräsident als auch der Bundeskanzler zuerst an Lauda erinnerten, ehe beide die vermutlich größte Regierungskrise der Zweiten Republik kommentierten“, sagt Rudolf Müllner, Sporthistoriker an der Universität Wien.