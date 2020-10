Neue Strecke in der Formel 1: (K)eine Fahrt ins Ungewisse

1984 sicherte sich Niki Lauda in Estoril den WM-Titel mit dem historisch geringsten Vorsprung von einem halben Punkt vor Alain Prost; 1996 gewann Jacques Villeneuve das bisher letzte Rennen in Portugal; an diesem Sonntag (14.10 Uhr) kehrt die Formel 1 nach Portugal zurück.

Gefahren wird allerdings erstmals auf dem Autódromo Internacional do Algarve bei Portimão. Nach Mugello in Italien ist der 4,7 Kilometer lange Kurs in dieser Saison die zweite neue Strecke für die Formel 1. Auffallend sind die Höhenunterschiede und die starken Steigungen. Dadurch rasen die Fahrer auf blinde Kurveneingänge zu, was das Erlernen des Streckenverlaufs erschwert. Umso wichtiger ist es, zuvor viele Daten in der virtuellen Welt gesammelt zu haben – am Simulator. Doch wie funktioniert das genau?

Wie kann man sich so einen Simulator in der Formel 1 vorstellen?

Die Teams unterscheiden vor allem zwischen „Driver-in-Loop“-Simulationen (DiL) und Computersimulationen.