Red-Bull-Rekordsieg und Hausparty: "Norris kitzelte König Max am Nerv"

Daily Mail:

"Verstappen tat, was er so oft tut: Er gewann und baute seinen Vorsprung an der Spitze der Meisterschaft auf 99 Punkte aus. Das sind nun sechs Siege in Folge und sein achter Saisonsieg. Die Unbesiegbarkeit von Red Bull - Sergio Pérez gewann die anderen beiden Rennen in Saudi Arabien und Aserbaidschan - wird in Ungarn weitergehen. Elf Siege in Serie von Red Bull, damit ziehen sie mit McLaren gleich. Die Rekorde purzeln weiter."