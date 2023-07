Elfter Sieg in Serie: Red Bull stellt in Silverstone Rekord ein

Jetzt ist die nächste Bestmarke in der Formel 1 fällig. Max Verstappen gewann am Sonntag den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone und sorgte damit saisonübergreifend für Red Bull für den elften Sieg nacheinander. Eine ähnliche Serie gelang in der Formel 1 bisher nur einem Team: McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost in der Saison 1988. Schon in zwei Wochen beim Rennen auf dem Hungaroring kann das österreichische Team einen neuen Rekord aufstellen.

➤ Mehr lesen: Die schwierige Phase von Toto Wolff bei Mercedes