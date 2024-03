Nach der OP: Formel-1-Star Carlos Sainz in Melbourne gesichtet

Am kommenden Sonntag in Melbourne wird Bearman aber wohl wieder zuschauen müssen. Stammpilot Sainz wurde nach seiner OP bereits in Melbourne gesichtet. Auf der Ferrari-Box wurde sein Name affichiert, der Spanier fuhr bereits mit dem Fahrrad die Strecke ab. Noch für Mittwoch wird die offizielle Bestätigung von Ferrari erwartet, dass Sainz in Australien an den Start gehen kann.