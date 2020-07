"Der HSV des Motorsports": Ferrari wird zur Lachnummer

DEUTSCHLAND:

Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Es ist ein Trauerspiel für Sebastian Vettel: Sein Rennwagen gleicht derzeit eher einer Karikatur dessen, was die Welt als Mythos Ferrari verehrt. Seine Beziehung zum Team ist geprägt vom Wissen, dass sie in ein paar Monaten endet - und das keinesfalls 'im Guten' oder 'im beiderseitigen Einvernehmen', wie es so gern heißt. Zudem ist die Zukunft des Dreiunddreißigjährigen in der Formel 1 nach wie vor ungeklärt."

Bild-Zeitung

"Dieser Rennstall ist der HSV des Motorsports. Während die Hamburger seit Jahren im Fußball ein bedauerliches Bild abgeben, schafft Ferrari das zuverlässig in der Formel 1. Mit einem neuen Tiefpunkt für Sebastian Vettel (33) und Charles Leclerc (22) im zweiten Saison-Rennen gestern in Österreich. Ferrari Tutti Schrotti! Nach einem schwachen Qualifying (nur Platz 10 für Vettel und 11 für Leclerc) sollte es im Rennen besser werden - das Team hatte ein Aerodynamik-Upgrade für diese Strecke vorgezogen, im Rennen sollten wichtige Daten erhoben werden, um die wackelige Balance des roten Renners aus dem ersten Rennen doch noch zu verbessern. Das klappte genau zwei Kurven lang."