Nach Aufholjagd: Deutscher Rast DTM-Sieger in Hockenheim

Der Deutsche Rene Rast hat am Sonntag im zweiten Lauf des Deutschen Tourenwagen Masters triumphiert. Der Champion von 2017, der am Samstag kurz vor Schluss ausgeschieden war, siegte auf dem Hockenheimring nach einer Aufholjagd vom 16. Startplatz vor seinen Audi-Teamkollegen Nico Müller (SUI) und Robin Frijns ( NED). Der Salzburg Philipp Eng wurde im BMW Vierter.

Nach Problemen am Vortag (14. Platz) hatte sich Eng die mit drei Punkten belohnte Pole Position gesichert. Er büßte aber in einer Safety-Car-Phase seinen Vorsprung ein, wurde von Rast überholt und verlor bei seinem Boxenstopp und in der Schlussphase mit abbauenden Reifen auch einen Podestplatz. DTM-Neuling Ferdinand Habsburg, der am Vortag früh ausgeschieden war, landete mit seinem Aston Martin an der 13. Stelle.