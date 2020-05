Nach Abschied bei Ferrari: Wechselt Vettel zu Aston Martin?

Ex-Rennfahrer David Coulthard hält einen Wechsel des vierfachen Weltmeisters Sebastian Vettel zum neuen Formel-1-Team Aston Martin für möglich. Dies könnte "eine Option" sein, man müsste nur ein bisschen querdenken, sagte der Brite in einem Podcast auf der offiziellen Formel-1-Website. Coulthard weiter: "An diesem Punkt seiner Karriere könnte Vettel eine brillante Ergänzung in so einem Team sein."

Vettel muss Ferrari mit Saisonende nach sechs Jahren verlassen. Die Zukunft des 32-jährigen Deutschen ist offen, ein frühes Karriereende nicht ausgeschlossen. Der britische Sportwagenbauer Aston Martin will im nächsten Jahr mit einem Werksteam in der Formel 1 starten und bald auch die Spitze angreifen. Chef des Projekts ist der kanadische Unternehmer Lawrence Stroll. Mit einer Investorengruppe hat er mehr als 600 Millionen Euro in den angeschlagenen Autobauer gepumpt.