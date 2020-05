"Ist doch Wahnsinn": Button kritisiert Ferrari nach Vettel-Aus

Button spart jedenfalls nicht an Kritik am italienischen Rennstall. "Da muss noch mehr dahinter stecken", sagt er. "Ich weiß nicht, ob sie den Weg wählen, keine zwei Nummer-eins-Fahrer zu haben, aber für mich es ist eine sehr komische Entscheidung. Ich bin noch immer geschockt, dass Sebastian nicht mehr in einem roten Auto sein wird."

Welche Farbe Vettels neues Auto haben wird ist jedenfalls weiter ungewiss. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat zuletzt Vertragsverhandlungen mit Vettel vorerst ausgeschlossen. "Wir stehen loyal zu unseren jetzigen Fahrern und wollen nicht in Verhandlungen treten zu einem Zeitpunkt, in dem die Saison noch nicht mal losgegangen ist“", sagte er zu RTL und ntv.