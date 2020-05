Ferrari bestätigt: Vettel verlässt das Team am Saisonende

Schwierige Jobsuche

„Seb ist eine authentische und aufrichtige Person. Er liebt seinen Job, er liebt ihn wirklich, und das ist einer der Gründe, warum auch wir bei Ferrari ihn so sehr schätzen“, hatte Binotto zuletzt auf der Formel-1-Homepage über Vettel gesagt. Doch sportlich konnte er eben nicht so überzeugen, wie man sich das bei seiner Ankunft 2015 erhofft hatte. 14 Siege holte er für die Scuderia insgesamt, wurde 2017 und 2018 jeweils Vize-Weltmeister und 2015 Dritter der WM-Gesamtwertung.

„Ich bin einer der erfahrensten Rennfahrer, aber nicht der älteste. Ich glaube nicht, dass es in dieser Hinsicht ein Alterslimit gibt“, betont Vettel zuletzt in der Video-Konferenz. Offen bleibt, was nach einem Aus beim Rennstall aus Maranello aus ihm wird oder wer ihn ersetzt. Die besten Chancen auf das Cockpit im legendären Auto haben der Spanier Carlos Sainz jr. (derzeit McLaren) und der Australier Daniel Ricciardo ( Renault).

Wie geht es weiter?

Vettels Optionen in der Königsklasse scheinen rar. Ein Wechsel zu McLaren (im Tauschgeschäft mit Sainz) ist eine der eher unwahrscheinlichen Optionen. Red Bull setzt auf Max Verstappen als Titelanwärter und wird sich mit Vettel nicht ein zweites Alphatier ins Team holen. Bei Mercedes gibt es zwar auch noch nichts Neues in Sachen Hamilton, dessen Vertrag ebenfalls Ende dieses Jahres ausläuft. Ein Wechsel des Briten (zu Ferrari?) scheint aber schwer vorstellbar. Und Vettel und Hamilton in einem Team, wenn es mit Valtteri Bottas bei den Silberpfeilen einmal nicht weitergehen sollte, scheint erst recht schwer vorstellbar.

Die wahrscheinlichste Option ist, dass sich Vettel zumindest vorerst ins Privatleben zurückzieht und die Zeit mit seiner Frau und den drei Kindern genießt.