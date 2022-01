Walkner bei Prolog von Dakar-Rallye auf Platz fünf

Motorrad-Pilot Matthias Walkner hat den Prolog zur 2022er-Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien auf dem fünften Platz beendet. Der Salzburger riss am Neujahrstag 2:35 Minuten Rückstand auf den Australier Daniel Sanders von GasGas-Team auf, der am Sonntag als Leader in die erste Etappe startet. Als Ouvertüre der 44. Dakar-Rallye waren in nördlicher Richtung 614 km von Jeddah bis Ha'il zurückzulegen, die Stoppuhr lief aber nur auf einem knapp 19 km langen Abschnitt.

In den Top fünf befinden sich weiters der Chilene Pablo Quintanilla (Honda), der für Botswana startende Ross Branch (Yamaha) sowie Walkners KTM-Markenkollege und Vorjahressieger Kevin Benavides aus Argentinien. Die Schnellsten des Prologs können sich am Sonntag die Startposition aussuchen.