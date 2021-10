Matthias Walkner ist zum zweiten Mal Rallye-Weltmeister

Schon vor dem letzten Saisonbewerb in Abu Dhabi hat sich der Salzburger Matthias Walkner am Mittwoch den Gesamtsieg in der Rallye-WM gesichert. Platz acht auf der letzten Etappe der Marokko-Rallye bescherte dem KTM-Piloten den zweiten Gesamtrang und den zweiten Titel nach 2015.

„Nach zwei schwierigen Jahren so zurückzukommen, ist unglaublich“, sagte der 35-Jährige nach getaner Arbeit. Er fuhr am Schlusstag ein solides Rennen, verzichtete aber auf übermäßiges Risiko. 1:59 Minuten hinter dem chilenischen Honda-Piloten Pablo Quintanilla wurde er Zweiter und ist damit in der Gesamtwertung nach Platz zwei in Kasachstan und dem Sieg bei der Silk Way Rallye nicht mehr einzuholen.