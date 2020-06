Rallye Dakar 2021: Matthias Walkner über Neues, Sinn - und Unsinn

Was ist neu und gut?

Die Roadbooks werden erst kurz vor dem Start ausgegeben. Schon heuer wurden die vormarkierten Roadbooks an einigen Etappen erst am Morgen, kurz vor dem Start, ausgegeben. 2021 werden die Roadbooks bei allen Wertungsprüfungen erst 15 Minuten vor dem Start an die Fahrer der Motorradklasse ausgehändigt. Damit will der Veranstalter versuchen, das Tempo zu drosseln und das Rennen generell sicherer zu machen.

Matthias Walkner: „Einerseits ist diese Regelung nicht so verkehrt, weil wir Fahrer dadurch weniger Vorbereitungsarbeit haben und sich niemand mehr Vorteile verschaffen kann. Zum Teil wurde Google Earth eingesetzt, um die Etappen am Vortag grob zu studieren. Ich hoffe nur, dass der Veranstalter fehlerfreie Roadbücher aushändigt. Im Jänner sind ihm einige grobe Patzer unterlaufen, und wenn das Ganze dann mehr einer Lotterie als einem Rennen gleicht, wird es sehr mühsam werden.“

Es ist für alle Fahrer der Motorradklasse verpflichtend, eine Airbag-Weste zu tragen.

Walkner: „Diese Regelung finde ich sehr gut. Sofern der Airbag hoffentlich auch wirklich sicherer ist. Er ist sehr schwer, und das ist auch der Grund, warum ihn noch nicht wirklich viele Fahrer verwenden. Aber wenn er verpflichtend ist, ist es für alle gleich.“

Vor allen Danger-2- und Danger-3-Gefahrenstellen wird mit einem akustischen Signal gewarnt. Außerdem werden in besonders riskanten Abschnitten Geschwindigkeitsbegrenzungen eingebaut.

Walkner: „Das kennen wir zum Teil schon aus der Vergangenheit. Es ist auch wirklich Zeit geworden, dass sie das nun endlich zum fixen Bestandteil machen. Im Roadbook sind diese Gefahrenstellen zum Teil nicht gut sichtbar, also ist diese Regelung für mich besonders begrüßenswert.“

Der Kolben darf während der gesamten zwölf Etappen nur ein einziges Mal gewechselt werden.

Walkner: „Diese Regelung spielt uns KTM-Fahrern sicher in die Karten, weil die Haltbarkeit unserer Motorräder extrem gut ist, wie sich in den vergangenen Jahren schon gezeigt hat.

Zudem will die ASO die Streckenführung technischer anlegen und so auf ein niedrigeres Tempo auslegen. Damit soll die Rallye Dakar generell sicherer werden.

Walkner: „Ich fahre gerne extrem schnell Motorrad, aber nicht auf eine so lange Distanz wie es bei der letzten Dakar der Fall war. Deshalb begrüße ich diese Änderung sehr.“