Philipp Eng erweist in Le Mans seinem Vorbild die Ehre

25 Jahre später trägt nun Philipp Eng einen eigens entworfenen Helm, wenn er seinen BMW über die Strecke in Frankreich lenkt: Der Werksfahrer ließ ihn in den Farben von Ratzenbergers Kopfschutz gestalten. Eng: „Auch wenn ich Roland nicht persönlich gekannt habe, war er in meiner Karriere als Salzburger Vorbild immer präsent. Zudem ist Le Mans ein Ort, an dem auch Roland sein Können zeigen konnte.“

Möglich macht den Einsatz dieses speziellen Helmdesigns die Zusammenarbeit mit Ratzenbergers Helm-Ausstatter Arai sowie mit seinem Vater Rudolf. „Es ist etwas Besonderes, diese Erlaubnis erhalten zu haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten.“

Einen Abschied aus Le Mans feiert auch Fernando Alonso. Der zweifache Formel-1-Weltmeister will den Titel in Le Mans für Toyota verteidigen, danach macht der 37-jährige Spanier aber einen Bogen um die Langstrecke. Wo Alonso künftig Gas geben wird, ist noch offen.