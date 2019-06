Lauda in Le Mans: "Werde bestimmt an meinen Vater denken"

Ständige Ablenkung ist dennoch kein guter Beifahrer bei dem Klassiker. Der dichte Rennverkehr, die einsetzende Müdigkeit (Lauda: „In Summe komme ich im Rennverlauf auf zwei Stunden Schlaf“), die begrenzte Sicht machen gleichermaßen Reiz und Herausforderung aus. „Die 24 Stunden tun mir gut, weil ich mich wirklich auf das Rennen, das Auto, das Team konzentrieren muss.“

Mathias Lauda, der Sohn einer Legende, ist seit Jahren ein gefragter Mann – erst recht in dieser Woche. Obwohl Niki Lauda nie in Le Mans am Start gestanden ist, „sind die Anteilnahme an seinem Tod und der Respekt vor seinen Leistungen enorm“, sagt sein Sohn.