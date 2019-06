Le Mans: Meilensteine und Katastrophen

1970: Hollywood Steve McQueen dreht einen Spielfilm und schickt auch ein Auto mit Kamera ins Rennen. „ Le Mans“ kommt 1971 in die Kinos.



1986: Jo Gartner Acht Rennen hat der Wiener in der Formel 1 bestritten. In der Nacht auf den 1. Juni bricht am Porsche des Wieners vermutlich die Hinterradaufhängung. Er wird nur 32 Jahre alt.

1990: Schikanen Auf der fast fünf Kilometer langen „Ligne Droite des Hunaudières“ werden Schikanen eingebaut. Die Geschwindigkeit sinkt von 400 km/h auf etwa 340 km/h.

1999: Abgehoben Der Mercedes CLR ist eine aerodynamische Fehlkonstruktion. Im Rennen hebt das Auto von Peter Dumbreck spektakulär ab und fliegt über die Leitplanken in den Wald. Der Brite bleibt nahezu unverletzt, die Mercedes-Wagen werden aus dem Rennen genommen.