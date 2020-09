Mick Schumacher baut Führung in Formel-2-WM weiter aus

Mick Schumacher hat seine Führung in der Formel-2-WM am Sonntag in Sotschi mit Rang drei in einem vorzeitig abgebrochenen Sprintrennen um vier auf 22 Punkte ausgebaut. Nach dem Abbruch in der 20. Runde aufgrund eines schweren Unfalls und einer starken Beschädigung der Streckenbegrenzung gab es halbe Punkte. Es gewann der Chinese Guny Zhou.

Schumacher, der 21-jährige Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, hatte am Vortag triumphiert. Vier Rennen sind in dieser Saison noch zu fahren.