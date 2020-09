Cora Schumacher: "Mein Sohn will nichts mehr mit mir zu tun haben"

Die Situation würde sie sehr mitnehmen. "Ich kann meinen Sohn verstehen, das sind meine Probleme und nicht die Probleme meines Kindes. Mein Sohn soll seinen Weg ungehindert, frei und unbelastet gehen. Mir tut es einfach nur weh, dass ich nicht daran teilhaben kann", beklagte sie sich.

Über sieben Monate ist es her, dass die Ex-Frau von Ralf Schumacher zum letzten Mal ein Foto von sich und dem Teenager in den Sozialen Medien gepostet hat. Am 5. Februar gratulierte sie David zu seiner ersten Saison in der internationalen Formel 3 als Rennfahrer. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie wahnsinnig stolz ich heute auf unseren Sohn bin", hatte sie ihren Followern damals mitgeteilt.

Den Karriereplänen ihres Sohnes sei sie zunächst skeptisch gegenübergestanden. "In meiner Brust schlugen zwei Herzen", hatte sie auf Instagram geschrieben. "Das Herz einer Löwenmama, die ihr Kind vor jeglicher Gefahr schützen möchte und das Herz, deinem Kind den Weg zu ebnen, den es sich erträumt." Irgendwann habe sie aber gespürt, dass "David ein verantwortungsvoller Kämpfer ist." Und sie habe Vertrauen gefasst.

Zu Cora Schumachers Aussagen haben sich bisher weder Ralf Schumacher noch David Schumacher geäußert.