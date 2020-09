Steht Gewinner ihrer Datingshow schon fest? Cora Schumacher mit Favoriten erwischt

In ihrer Kuppelshow "Coras House of Love", die aktuell auf Joyn als kostenpflichtiges Subscription-Video-on-Demand-Angebot läuft, sucht Cora Schumacher ihren Mr. Right. Am 21. August wurde die erste Folge des neuen Datingformates ausgestrahlt.

Cora Schumacher privat mit Kuppelshow-Teilnehmer ertappt

In "Coras House of Love" bekommen zehn Männer die Chance, die Ex-Frau von Ralf Schumacher in nur acht Tagen kennen und lieben zu lernen. Die Sendung ist bereits abgedreht. Gezeigt wurden bisher vorerst die ersten drei Folgen, das Finale steht also noch bevor. Es wird aber schon jetzt darüber spekuliert, ob der Gewinner bereits fest steht. Die Sendung ist ja immerhin schon im Kasten. Und es macht den Eindruck, als wäre Cora Schumacher einem der Teilnehmer auch tatsächlich privat näher gekommen.