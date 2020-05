Motorsport-Dominatoren im Siegesrausch

Ähnlich viel Lob erntete Casey Stoner. Der Australier sicherte sich am Sonntag, an seinem 26. Geburtstag, beim Heimrennen auf Phillip Island mit dem 9. Sieg im 16. Saisonlauf die WM-Krone in der MotoGP.



Bereits ein sechster Platz hätte dem Honda-Piloten zum zweiten Titel nach 2007 gereicht. Sein einzig verbliebener Rivale, Jorge Lorenzo, hatte seine - ohnehin minimalen - WM-Chancen im Training liegen lassen, als er sich schwer an der Hand verletzte und im Rennen passen musste. "So möchte man nicht die WM gewinnen", sagte Stoner, "aber wenn es nicht hier passiert wäre, dann hätten wir es beim nächsten Rennen geschafft."



Zwei Mal darf Stoner heuer noch aufsitzen, Vettel gar noch drei Mal in seinen Boliden kraxeln. Fünf Siege der beiden Dominatoren wären viel, nur keine Sensation.